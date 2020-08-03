У Новій Зеландії збираються "випромінювати" електроенергію в домівки

Новозеландський стартап EMROD розробив прототип технології, яка без допомоги кабелів може передавати електроенергію на великі відстані.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресреліз компанії.

Згідно з даними EMROD, технологія передає електроенергію у безпечний й ефективний спосіб завдяки електромагнітним хвилям та без підтримки кабелів.

Як повідомив засновник стартапу Грег Кушір, він хотів транспортувати всю доступну енергію з відновлювальних джерел туди, де вона є необхідною, використовуючи економічно й екологічно ефективні шляхи.

«Складається враження, що всі зациклилися на тому, що електроенергія надходить до споживачів через мідні дроти, і я знав, що має бути кращий спосіб цього досягти», - додав він.

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Зазначається, що один із найбільших у Новій Зеландії постачальників електроенергії Powerco буде першою компанією, яка вже у жовтні випробовує нову технологію від EMROD.

Фото: newatlas.com