В ОАЕ запустили першу в арабському світі атомну електростанцію

В Об'єднаних Арабських Еміратах розпочала роботу атомна електростанція "Барака", перший її енергоблок запущений в суботу, 1 серпня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє DW.

Станція стала першою АЕС в арабському світі.

Влада заявляє про намір забезпечити країну "новим видом чистої енергії". До будівництва було залучено південнокорейський енергетичний концерн Kepco. Воно обійшлося в 24,4 млрд доларів США. Потужність станції після введення в дію всіх чотирьох енергоблоків становитиме 5600 мегават, що, як запевняє арабська сторона, покриє до чверті потреб країни в енергії.

В Абу-Дабі неодноразово підкреслювали мирний характер ядерної програми ОАЕ і надали доступ до АЕС фахівцям МАГАТЕ та Всесвітньої асоціації організацій, що експлуатують атомні електростанції. З критикою проєкту виступав Катар, який вважає станцію "загрозою для миру в регіоні".