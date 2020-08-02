Астронавти SpaceX повертаються на Землю

Астронавти компанії SpaceX взяли курс на узбережжя штату Флорида, закінчуючи свій тестовий політ.

Про це передає Укрінформ з посиланням на пряму трансляцію.

Апарат SpaceX’s Crew Dragon Endeavour планують приводнити у Мексиканській затоці біля узбережжя Пенсаколи, Флорида.

Повернення на Землю астронавтів завершить місію, яка закінчує період в космічній галузі США, протягом якого країна покладалася на російські ракетоносії для здійснення доставки астронавтів до Міжнародної космічної станції.

30 травня стартував політ астронавтів з космічного центру імені Кеннеді, таким чином SpaceX стала першою приватною компанією, яка вивела людей на орбіту. Тепер SpaceX може стати першою компанією, що поверне людей на Землю з орбіти.

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Як повідомлялося, американська компанія SpaceX, заснована Ілоном Маском, у співпраці з NASA здійснила запуск пілотованого корабля Falcon 9 з капсулою Crew Dragon, він доставив Кріса Кессіді та Роберта Бенкена на Міжнародну космічну станцію 31 травня.

Фото: NASA