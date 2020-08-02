Fiat Chrysler зазнав мільярдних збитків через коронакризу

Концерн Fiat Chrysler Automobiles (FCA) зазнав через локдаун та падіння попиту у зв'язку з коронакризою у другому кварталі року чистого збитку понад 1 млрд євро.

Такі дані оприлюднила компанія у своєму пресрелізі, повідомляє Укрінформ.

FCA інформує, що завершив другий квартал з чистими збитками від триваючих операцій та скорегованою чистою втратою в сумі 1,048 млрд євро або 232% (порівняно з квітнем-червнем минулого року).

Поставки по всьому світу становили 424 тис. одиниць (падіння на 63% порівняно з аналогічним періодом минулого року) через зупинки виробництва, пов'язані з пандемією, та перебої з попитом.

Виручка скоротилася на 56%.

При цьому зазначається, що результати роботи та операційні грошові потоки значно покращились у червні, оскільки споживчий ринок продовжує відновлюватися. Зокрема, споживчий попит у США перевищив очікування, до того ж, ринок регіону Північної Америки виглядав досить добре й в ІІ кварталі, коли виручка навіть зросла.

Наразі всі заводи концерну в Північній Америці, Латинській Америці і Азіатсько-Тихоокеанському регіоні повернулися до докоронавірусних показників виробництва. В Європі повного відновлення темпів планується досягти до кінця вересня.

Також концерн інформує про плани робити акцент на виробництві в Європі нових електрифікованих автомобілів Jeep Renegade та «4xe» PHEV, а також розпочати в третьому кварталі виробництво абсолютно нового електрокару Fiat 500.

Читайте також: Fiat Chrysler відкликає понад 365 тисяч авто

Протягом другого кварталу Maserati представив новий гібрид Ghibli, світова прем’єра якого відбулася в липні. Щоб ще більше продемонструвати свою прихильність до інвестицій та просування знакових брендів, Maserati підтвердив, що «День Maserati» відбудеться 9-10 вересня в Модені (Італія), де бренд уперше представить новий супер спортивний автомобіль Maserati MC20 та інші перспективні продукти.

Для подальшого зміцнення фінансового становища та забезпечення додаткової ліквідності FCA підписав трирічну кредитну угоду з найбільшою банківською групою в Італії Intesa Sanpaolo на суму 6,3 мільярда євро. Вона буде спрямована виключно на діяльність FCA в Італії та на підтримку більш ніж 10 тисяч малих та середніх підприємств, які складають італійський автомобільний сектор.

Криза COVID-19 ще більше підкреслила переконливу логіку злиття Groupe PSA та FCA (французький автовиробник марок Citroën, DS, Opel, Peugeot і Vauxhall) отже робота щодо злиття продовжується і буде завершена, як передбачається, до кінця першого кварталу 2021 року, зазначають в італо-американському концерні PSA. Там розраховують, що антимонопольний розгляд, ініційований Європейською Комісією, не затягне графік злиття. FCA та PSA вже оголосили, що нове підприємство, утворене об'єднаними компаніями, буде відоме як STELLANTIS.