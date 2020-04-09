Fiat Chrysler відкликає понад 365 тисяч авто

Автовиробник Fiat Chrysler Automobiles відкликає понад 365 тисяч автомобілів у Північній Америці через дефект із камерою заднього виду.

Про це повідомляє The Verge.

«Fiat Chrysler відкликає понад 365 тисяч автомобілів у Північній Америці після того, як було виявлено, що картинка на камері заднього виду інколи може «зависати» на понад 10 секунд», - йдеться у повідомленні.

Водночас у компанії заявили, що їй невідомі факти інцидентів, пов’язаних із вказаним дефектом.

Автомобілі, які підлягають відкликанню, є пікапи Ram 2019 й 2020 років виготовлення, Chrysler Pacifica minivan, Dodge Durango, Jeep Grand Cherokee, Jeep Wrangler та Jeep Renegade з панельними екранами у 21 см та 30,5 см.

Також звернути увагу треба власникам автомобілів 2019 Dodge Challenger, 2020 Jeep Gladiator та Jeep Cherokee.

У Fiat Chrysler пообіцяли вирішити проблему завдяки оновленню програмного забезпечення через повітря або у дилерських салонах.