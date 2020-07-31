Facebook скоро зможе транслювати музичні кліпи – Bloomberg

Компанія Facebook уклала низку угод із декількома відомими звукозаписувальними лейблами для того, аби отримати право на показ музичних кліпів у власній соціальній мережі.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на співрозмовників, обізнаних із ситуацією.

«Facebook уклала низку угод для того, аби отримати право на показ музичних кліпів», - йдеться у повідомленні.

За словами співрозмовників, компанія Марка Цукерберга вже уклала угоди з трьома відомими звукозаписувальними лейблами Universal Music Group, Sony Music Entertainment та Warner Music Group.

Джерела додають, що невдовзі має бути зроблене офіційне оголошення з цього приводу.

У Facebook відмовилися коментувати новину.

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Зазначається, що перегляд музичних відеокліпів є найпопулярнішим жанром серед користувачів на платформі YouTube від компанії Alphabet. Своєю чергою, Facebook вже тривалий час шукає шляхи, аби дозволити мільярдам користувачів власної соцмережі також дивитися й поширювати музичні кліпи на власній платформі.