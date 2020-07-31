Facebook скоро зможе транслювати музичні кліпи – Bloomberg
Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на співрозмовників, обізнаних із ситуацією.
«Facebook уклала низку угод для того, аби отримати право на показ музичних кліпів», - йдеться у повідомленні.
За словами співрозмовників, компанія Марка Цукерберга вже уклала угоди з трьома відомими звукозаписувальними лейблами Universal Music Group, Sony Music Entertainment та Warner Music Group.
Джерела додають, що невдовзі має бути зроблене офіційне оголошення з цього приводу.
У Facebook відмовилися коментувати новину.
Зазначається, що перегляд музичних відеокліпів є найпопулярнішим жанром серед користувачів на платформі YouTube від компанії Alphabet. Своєю чергою, Facebook вже тривалий час шукає шляхи, аби дозволити мільярдам користувачів власної соцмережі також дивитися й поширювати музичні кліпи на власній платформі.