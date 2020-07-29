Kodak запускає підрозділ з виготовлення інгредієнтів для ліків

Компанія Kodak, яка спеціалізувалася на виробництві продукції для фотографії, поширює свою діяльність на сферу фармацевтики за рахунок позики уряду США у розмірі 765 млн дол.

Про це інформує The Verge.

Як повідомляється, новий відділ, Kodak Pharmaceuticals, створюватиме інгредієнти для ліків, які перебувають "у хронічному національному дефіциті".

Компанія зазначає, що після початку повноцінної роботи підрозділу він зможе виготовляти "до 25% активних фармацевтичних інгредієнтів, які використовуються у небіологічних, антибактеріальних, відтворених фармацевтичних препаратах".

Генеральний директор Kodak Джеймс Континенца очікує, що у перспективі сфера фармацевтики становитиме 30-40% бізнесу компанії, повідомляє The Wall Street Journal.

Надання позики на суму 765 млн дол. стало можливим завдяки Корейському акту з виготовлення військової продукції часів війни, який адміністрація Трампа використовувала з метою пришвидшення темпів виробництва апаратів штучної вентиляції легень та масок для боротьби з COVID-19.

Згідно з The Wall Street Journal, у рамках фармацевтичної роботи Kodak планує виробляти інгредієнти для таких препаратів, як гідроксихлорохін, який Трамп часто називав ліками від коронавірусу, хоча була доведена його неефективність.

Це не вперше, коли компанія має справу з фармацевтикою, хоча останнього разу вона залишилася у бізнесі на кілька років. У 1988 році Kodak придбала компанію з виробництва ліків Sterling Drug за приблизно 5,1 млрд дол., проте продала її частинами у 1994-му.