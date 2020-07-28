Qualcomm представила найшвидшу зарядку для смартфонів
Про це йдеться у пресрелізі компанії.
«Qualcomm Technologies Inc представила Qualcomm® Quick Charge™ 5, найшвидшу комерційну технологію зарядки смартфонів (із операційною системою – ред.) Android», - йдеться у пресрелізі.
У компанії стверджують, що користувачі зможуть зарядити смартфон із ємністю у 4500 ампер за годину на 50% всього за 5 хвилин.
Як наголошуються в Qualcomm, нова зарядка є на 70% ефективнішою порівняно з попередньою моделлю Quick Charge 4 та у чотири рази потужнішою за попереднє покоління.
Qualcomm® Quick Charge™ 5 буде доступний на пристроях з Snapdragon 865, Snapdragon 865+ і майбутніх високопродуктивних чіпсетах.
Перші пристрої з підтримкою стандарту Quick Charging 5 будуть випущені в третьому кварталі 2020 року.
Фото: Qualcomm