Qualcomm представила найшвидшу зарядку для смартфонів

Компанія Qualcomm представила технологію для зарядки смартфонів Qualcomm® Quick Charge™ 5, яка заряджає пристрої до 50% за п’ять хвилин.

Про це йдеться у пресрелізі компанії.

«Qualcomm Technologies Inc представила Qualcomm® Quick Charge™ 5, найшвидшу комерційну технологію зарядки смартфонів (із операційною системою – ред.) Android», - йдеться у пресрелізі.

У компанії стверджують, що користувачі зможуть зарядити смартфон із ємністю у 4500 ампер за годину на 50% всього за 5 хвилин.

Як наголошуються в Qualcomm, нова зарядка є на 70% ефективнішою порівняно з попередньою моделлю Quick Charge 4 та у чотири рази потужнішою за попереднє покоління.

Qualcomm® Quick Charge™ 5 буде доступний на пристроях з Snapdragon 865, Snapdragon 865+ і майбутніх високопродуктивних чіпсетах.

Перші пристрої з підтримкою стандарту Quick Charging 5 будуть випущені в третьому кварталі 2020 року.

Фото: Qualcomm