OnePlus представила 5G-смартфон із шістьма камерами

Китайська компанія OnePlus представила новий смартфон OnePlus Nord.

Про це повідомляє Business Insider.

«OnePlus представила новий смартфон OnePlus Nord із підтримкою 5G та 6-ма камерами», - йдеться у повідомленні.

Вартість самого пристрою стартує від 399 євро.

Як повідомляє портал, на передній частині OnePlus Nord встановлені дві камери у 32Мп і 8Мп, а на зворотній стороні чотири у 48 Мп, 8 Мп, 2Мп (макрокамера) й 5Мп (сенсор для заміру глибини).

Також пристрій має 16,36-сантиметрий дисплей з активною матрицею на органічних світлодіодах. Серед іншого в OnePlus Nord встановлений процесор Snapdragon 765G.

У компанії стверджують, що смартфон можна зарядити на 70% за пів години.

За даними GSM Arena, OnePlus Nord буде доступний у синьому й сірому кольорах.

Фото: OnePlus