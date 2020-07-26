РНБО заявляє про витік даних із сервісу Cloudflare, що загрожує безпеці держресурсів

У РНБО заявили про виявлення витоку даних із сервісу Cloudflare, що може загрожувати як державним ресурсам, так і приватним.

Про це повідомляє пресслужба РНБО.

"Фахівці Національного координаційного центру кібербезпеки при РНБО виявили в DarkNet опублікований перелік з майже 3 мільйонів сайтів, які використовують сервіс Cloudflare для захисту від DDoS та ряду інших кібератак. Сервіс Cloudflare надає мережеві послуги із приховування справжніх ІР-адрес для пом’якшення DDoS-атак, роботи служб безпеки в інтернеті та сервісів сервера розподілених доменних імен", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що опублікований перелік містить реальні ІР-адреси сайтів, що створює загрози спрямованих на них атак. Зокрема серед таких адрес 45 записів з доменом «gov.ua» та понад 6,5 тисяч з доменом «ua», зокрема, ресурси, що належать об’єктам критичної інфраструктури.

Фахівці НКЦК виявили, що інформація стосовно частини ресурсів є застарілою. Однак, інша частина залишається актуальною.

"Наразі НКЦК повідомив про загрозу основним суб’єктам кібербезпеки. Спільно здійснюється оповіщення власників усіх ресурсів, ІР-адреси яких було скомпрометовано внаслідок витоку. Власникам скомпрометованих ресурсів рекомендується, за можливості, оперативно змінити ІР-адреси розміщення веб-ресурсів та посилити моніторинг кібератак на вказані ресурси.", - наголошують в РНБО.

Нагадаємо, на початку червня 2020 року НКЦК зафіксував на території України новий тип DDOS-атаки, що використовується для блокування мереж провайдерів зв’язку.