Маск презентував ескіз тунелю під Лас-Вегасом

Засновник компанії The Boring Company Ілон Маск показав ескіз тунелю під Лас-Вегасом, який має допомогти місцевим мешканцям не витрачати зайвий час у заторах.

Ескізний проєкт він опублікував у Twitter.

«Скоро буде», - написав Маск у коментарі до ескізу.

Планується, що новим тунелем пасажирів перевозитимуть електрокари Teslа, які зможуть розганятися до 250 км за годину.

Газета Independent зазначає, що Маск заснував стартап The Boring Company ще у 2016 році, в якості «компанії для хоббі» через те, що він був незадоволений пробками у його рідному Лос-Андлесі.

Як повідомлялася, у травні цього року The Boring Company проклала другий тунель під Лас-Вегасом, де планують запустити високошвидкісну автомобільну трасу наступного року.