Соцмережа Facebook тестує новий дизайн сторінок без кнопки "Лайк" ("Подобається"), нове оформлення також матиме легший для сприйняття інтерфейс та полегшить процес керування сторінками.

Про це повідомляє TechCrunch.

Як зазначається, ці функції спочатку тестувала невелика кількість користувачів, а тепер новий дизайн поширили на більшу групу сторінок. Серед громадських діячів, які беруть участь у випробуванні інтерфейсу, - актори, автори, творці, а також невелика кількість медіа. Якщо сторінки обрали для перевірки, відповідна опція "протестувати новинку" з’явиться при вході у Facebook з мобільного телефону.

Новий інтерфейс покликаний спростити вигляд сторінок та згрупувати ключову інформацію, як-от опис сторінки та публікації. Кнопка "Подобається" та кількість лайків загалом відсутні, натомість відображатиметься лише опція "Стежити" та число підписників.

Ця зміна допоможе краще розуміти, яку аудиторію охоплює сторінка. Багато користувачів за кілька років можуть вподобати безліч сторінок, проте перестати за ними слідкувати через відсутність інтересу. Кількість підписників відображає, скільки людей бачать оновлення сторінки у стрічці новин.

Дизайн тестується у мобільному додатку Facebook. Він відображається як у звичайному, так і спрощеному вигляді програми.