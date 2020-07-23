Samsung представив смартфон-жабку з 5G

Південнокорейська компанія Samsung представила новий складний смартфон Galaxy Z Flip 5G.

Про це повідомляється у пресрелізі компанії.

«Samsung Electronics Co представила смартфон Galaxy Z Flip 5G, пристрій з підтримкою 5G», - йдеться у пресрелізі.

Як заявили у компанії, у складному смартфоні встановлений процесор Qualcomm® Snapdragon™ 865 Plus 5G Mobile Platform та подвійна батарея з потужність в 3300 ампер за годину.

На передній частині пристрою є камера у 10Мп, а на задній у 12Мп. Операційна пам'ять Galaxy Z Flip 5G становить 8 Гб, а внутрішня - 256Гб.

Розмір дисплею з активною матрицею на органічних світлодіодах сягає 17 см. При цьому роздільна здатність гаджету дорівнює 2636 x 1080 піксель.

Сам пристрій продаватиметься у двох кольорах: сірому й бронзовому.

Зазначається, що Samsung Galaxy Z Flip 5G стане доступний з 7 серпня. Його вартість становитиме 1 449,99 доларів США.