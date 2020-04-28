Samsung представив “бюджетний” смартфон для індійського ринку
Укрінформ
Південнокорейська компанія Samsung представила смартфон Galaxy J2 Core (2020) для індійського ринку.
Про це повідомляє Times of India.
«Південнокорейський технологічний гігант Samsung представила нову версію смартфона Galaxy J2 Core в Індії», - йдеться у повідомленні.
Новий смартфон має назву Samsung Galaxy J2 Core (2020).
Сам пристрій доступний у трьох кольорах – синьому, чорному й золотому.
Його операційна пам'ять становить 1Гб, а внутрішня 16Гб. Водночас, завдяки додатковій карті пам’яті – внутрішнє місце для збереження даних може розширитися до 256 Гб.
Роздільна здатність смартфону дорівнює 960 х 540 пікселів.
Зазначається, що тилова камера Galaxy J2 Core (2020) має 8 Мп, а фронтальна камера - 5 Мп.
Потужність акумулятора становить 2600 мАг.
Стартова ціна Samsung Galaxy J2 Core (2020) від 83 доларів США.