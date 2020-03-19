Samsung представив новий смартфон з трьома камерами
Укрінформ
Південнокорейська компанія Samsung представила в Японії новий смартфон Galaxy A41.
Про це повідомляє портал SamMobile.
«Samsung представив Galaxy A41 в Японії», - йдеться у повідомленні.
Смартфон можна буде придбати у місцевих магазинах з червня цього року.
Як повідомляє портал, Galaxy A41 має екран із активною матрицею органічних світлодіодів і резолюцією Full HD.
На задній частині пристрою встановлені три камери у 48 Мп, 8 Мп та 5 Мп відповідно.
Смартфон, який має батарею потужністю 3500 ампер за годину, працює на операційній системі Android.
Зазначається, що у Galaxy A41 доступні 4Гб оперативної пам’яті та 64Гб внутрішньої пам’яті.
Пристрій доступний у трьох кольорах: білий, чорний та синій.