Samsung представив новий смартфон з трьома камерами

Південнокорейська компанія Samsung представила в Японії новий смартфон Galaxy A41.

Про це повідомляє портал SamMobile.

«Samsung представив Galaxy A41 в Японії», - йдеться у повідомленні.

Смартфон можна буде придбати у місцевих магазинах з червня цього року.

Як повідомляє портал, Galaxy A41 має екран із активною матрицею органічних світлодіодів і резолюцією Full HD.

На задній частині пристрою встановлені три камери у 48 Мп, 8 Мп та 5 Мп відповідно.

Смартфон, який має батарею потужністю 3500 ампер за годину, працює на операційній системі Android.

Зазначається, що у Galaxy A41 доступні 4Гб оперативної пам’яті та 64Гб внутрішньої пам’яті.

Пристрій доступний у трьох кольорах: білий, чорний та синій.