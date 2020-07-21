У Британії представили концепт гібридного пасажирського літака

У Британії представили концепт гібридного пасажирського літака

Укрінформ
Британська компанія Electric Aviation Group представила проєкт гібридного пасажирського літака, який розрахований на перевезення 70 пасажирів.

Про це повідомляє портал FlightGlobal.

«Британські розробники представили перспективний дизайн 70-місцевого гібридного регіонального літака, який може бути введений в експлуатацію до 2028 року», - йдеться у повідомленні.

Компанія Electric Aviation Group представила концепт на віртуальній авіавиставці у Фарнборо.

Як повідомляє портал, літак матиме можливість здійснювати польоти на відстань у 1 480 кілометрів завдяки двом основним двигунам та ще двом електричним.

Читайте також: NASA показало перші знімки свого "тихого" електролітака

У самій компанії не виключають, що на основі цього футуристичного літака у майбутньому може бути збудований повністю електричне пасажирське повітряне судно.

Зазначається, що літак може вночі використовуватися для перевезення вантажів.

Фото: Electric Aviation Group

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-