У Британії представили концепт гібридного пасажирського літака
Про це повідомляє портал FlightGlobal.
«Британські розробники представили перспективний дизайн 70-місцевого гібридного регіонального літака, який може бути введений в експлуатацію до 2028 року», - йдеться у повідомленні.
Компанія Electric Aviation Group представила концепт на віртуальній авіавиставці у Фарнборо.
Як повідомляє портал, літак матиме можливість здійснювати польоти на відстань у 1 480 кілометрів завдяки двом основним двигунам та ще двом електричним.
У самій компанії не виключають, що на основі цього футуристичного літака у майбутньому може бути збудований повністю електричне пасажирське повітряне судно.
Зазначається, що літак може вночі використовуватися для перевезення вантажів.
Фото: Electric Aviation Group