В Україні на 10% зріс попит на електрокари

В Україні за січень-червень поточного року на 10% зріз попит на електромобілі.

Про це повідомляє Асоціація автовиробників України (Укравтопром).

"У першому півріччі 2020 року в Україні було поставлено на облік 3516 од. автотранспортної техніки, що працює виключно на електротязі. Такий результат на 10% перевершив показник річної давності", - йдеться у повідомленні.

У профільній асоціації зазначили, що з цієї кількості придбаної техніки найбільше було легкових електромобілів - 3346 шт. (+13% до аналогічного періоду минулого року). Далі йдуть комерційних авто на електротязі – 169 шт. (-23% до апмр) і один електроавтобус.

Частка нової техніки в реєстраціях цього року склала: у легкових авто – 7,8%; комерційних – 2,4%; автобусів – 100%.

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У п’ятірку найпопулярніших моделей на акумуляторних джерелах живлення увійшли: NISSAN Leaf – 1159 шт., з них нових тільки 6 шт.; TESLA Model S – 389 шт. (нових – 2 шт.); TESLA Model 3 – 358 шт. (нових – 8 шт.); TESLA Model X – 162 шт. (нових – 11 шт.); VOLKSWAGEN e-Golf – 161 шт. (нових – 0 шт.).

Серед нових електромобілів найпопулярнішим був кросовер AUDI E-Tron. З січня по червень на цій моделі зупинили свій вибір 59 українців.

Загалом, на сьогоднішній день український парк електромобілів перевалив за позначку 20 тис. одиниць.