В Україні на 10% зріс попит на електрокари

В Україні на 10% зріс попит на електрокари

Укрінформ
В Україні за січень-червень поточного року на 10% зріз попит на електромобілі.

Про це повідомляє Асоціація автовиробників України (Укравтопром).

"У першому півріччі 2020 року в Україні було поставлено на облік 3516 од. автотранспортної техніки, що працює виключно на електротязі. Такий результат на 10% перевершив показник річної давності", - йдеться у повідомленні.

У профільній асоціації зазначили, що з цієї кількості придбаної техніки найбільше було легкових електромобілів - 3346 шт. (+13% до аналогічного періоду минулого року). Далі йдуть комерційних авто на електротязі – 169 шт. (-23% до апмр) і один електроавтобус.

Частка нової техніки в реєстраціях цього року склала: у легкових авто – 7,8%; комерційних – 2,4%; автобусів – 100%.

Читайте також: У Нідерландах покупцям електрокарів пропонують субсидії

У п’ятірку найпопулярніших моделей на акумуляторних джерелах живлення увійшли: NISSAN Leaf – 1159 шт., з них нових тільки 6 шт.; TESLA Model S – 389 шт. (нових – 2 шт.); TESLA Model 3 – 358 шт. (нових – 8 шт.); TESLA Model X – 162 шт. (нових – 11 шт.); VOLKSWAGEN e-Golf – 161 шт. (нових – 0 шт.).

Серед нових електромобілів найпопулярнішим був кросовер AUDI E-Tron. З січня по червень на цій моделі зупинили свій вибір 59 українців.

Загалом, на сьогоднішній день український парк електромобілів перевалив за позначку 20 тис. одиниць.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-