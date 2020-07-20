Дані понад 20 мільйонів користувачів VPN-сервісів потрапили у відкритий доступ

У вільному доступі Інтернету знайшли 1,2 Тб персональних даних понад 20 мільйонів користувачів додатків VPN-сервісів.

Про це повідомляється у блозі дослідницької групи vpnMentor.

"Група безкоштовних додатків VPN (віртуальна приватна мережа) залишила свій сервер із приватними даними користувачів повністю відкритим і доступним для всіх бажаючих", - заявили в групі.

У vpnMentor припускають, що 1,2 Тб даних понад 20 мільйонів користувачів могли опинитися у вільному доступі Інтернету.

Серед персональних даних користувачів можна знайти їхні логіни, електронні адреси, паролі, IP-адреси, домашні адреси, дані про телефонні пристрої та інші технічні деталі.

Зазначається, що ці всі відкриті дані належать користувачам, які користуються додатками UFO VPN, FAST VPN, Free VPN, Super VPN, Flash VPN, Secure VPN та Rabbit VPN.

Фото: flickr.com