Tesla почала здавати в оренду Model Y

Компанія Tesla Ілона Маска почала здавати в оренду електрокари Model Y.

Про це повідомляє портал Electrek.

«Tesla запустила лізинг для Model Y, аби збільшити попит на власні електрокари» - йдеться у повідомленні.

Наразі така можливість доступна лише на ринку Сполучених Штатів.

Як повідомляє портал, вартість лізингу автомобіля за місяць становить 499 доларів. При цьому потрібно буде сплатити завдаток у 4 500 доларів.

Всього можна орендувати автомобіль впродовж 36-ти місяців.

Зазначається, що Tesla розпочала здавати в оренду електрокари Model 3 у 2019-му, через два роки після початку виробництва.

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Раніше цього місяці компанія Ілона Маска знизила вартість Model Y нижче 50 тисяч доларів США.