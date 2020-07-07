Tesla планує збудувати ще один завод в Азії

Засновник компанії Tesla Ілон Маск планує побудувати ще один завод в Азії поза межами Китаю.

Про це він заявив у Twitter, відповідаючи на запитання користувача про додаткові заводи в Азії.

«Так, але, по-перше, нам треба добудувати заводи у Берліні та другий завод у США, який буде займатися виробництвом для східної частини Північної Америки», - відповів Маск.

Водночас, він не вказав в якій саме країні може бути збудований новий завод.

Як зазначає портал Electrek, наразі Маск добудовує заводи Tesla в Берліні й Остіні, штат Техас.

Також Маск розширює можливості з виробництва на заводах у китайському Шанхаї та Неваді й Фремонті (Каліфорнія).

Мета компанії полягає в тому, аби досягти виробництва в 1 мільйон електрокарів щорічно.