Мaserati показала свій перший люкосвий гібрид

Мaserati показала свій перший люкосвий гібрид

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Укрінформ
Італійський автовиробник Мaserati представив свій перший гібридний автомобіль Ghibli Hybrid.

Про це повідомляє портал Carbuzz.

«Maserati представила новий Ghibli Hybrid» , - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в автомобілі встановлений 2-літтровий двигун із чотирма циліндрами, генератором у 48 вольт та електробатарея. Загалом потужність спорткара становить 330 кінських сил.

Maserati Ghibli Hybrid може розігнатися до «сотні» за 5,7 секунд, а його максимальна швидкість не перевищує 254 км за годину.

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Гібрид також має автоматичну коробку передач із 8-ма швидкостями.

Наразі невідома ціна і дата початку продажів автомобіля Ghibli Hybrid.

Зазначається, що у компанії планують представити наступного року свій перший повністю електричний автомобіль.

Фото: carbuzz.com

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