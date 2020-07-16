Xiaomi випустила девайс для трансляції стрімінгових сервісів

Портативний пристрій Xiaomi Mi TV Stick можна підключити до будь-якого екрану, щоб транслювати стрімінгові сервіси, доступні у Google Play.

Про це повідомляє Engadget.

Девайс здатний транслювати медіа якістю до 1080 пікселів. Оскільки він підтримується Android TV, Xiaomi Mi TV Stick здатний самостійно запускати такі додатки як Netflix.

Пристрій оснащений технологією Chromecast, тому є можливість транслювати контент з девайсу на більший екран. Він працює на чотириядерному процесорі Cortex A53, має 1GB оперативної та 8GB внутрішньої пам’яті та підтримує технології стиснення аудіо Dolby та DTS.

Xiaomi Mi TV Stick має Bluetooth-пульт дистанційного керування, який можна використовувати для голосових команд за допомогою кнопки Google Assistant, або для швидкого запуску Netflix та Amazon Prime через відповідні клавіші.

Фото: Xiaomi