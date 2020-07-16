Ідентифікаційний код стане електронним через застосунок "Дія" - Мінцифри
Про це розповів керівник Мінцифри Михайло Федоров у своєму Telegram.
"Учора Верховна Рада прийняла зміни до податкового кодексу, тим самим проклала шлях до легалізації електронного ІПН (податковий номер, який ми всі тягаємо за собою на папірці)", - написав міністр.
Цей окремий документ буде внесено для того, щоб прискорити більшість процедур з виготовлення документів.
Цифровий ідентифікаційний код можна буде подати держорганам чи іншим відомствам, де його вимагатимуть через QR або пуш-повідомлення.
Уже зараз у мобільному застосунку "Дія" доступні кілька важливих документів:
- Електронний паспорт
- Електронне водійське посвідчення
- Автоцивілка
- Студентський квиток
- Військовий квиток
- Закордонний паспорт
- Штрафи на авто
Однак не всі органи та організації приймають ці документи. Це, наприклад, стосується закордонного е-паспорта, з яким ще не можна подорожувати за кордон. Або внутрішнього паспорта, який приймають далеко не всі організації.
Нагадаємо: застосунок "Дія" встановлено на телефонах понад 3 мільйонів українців. З них понад 2,6 мільйона використовують додаток, щоб побачити технічний паспорт або водійське посвідчення. У 307 тисяч осіб запрацювало страхування. Активних студентів - 151 тисяча, тобто кожен п'ятий студент у країні використовує застосунок.