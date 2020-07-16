Ідентифікаційний код стане електронним через застосунок "Дія" - Мінцифри

Українцям більше не потрібно буде носити з собою паперову версію ідентифікаційного коду, адже документ стане доступний у застосунку "Дія".

Про це розповів керівник Мінцифри Михайло Федоров у своєму Telegram.

"Учора Верховна Рада прийняла зміни до податкового кодексу, тим самим проклала шлях до легалізації електронного ІПН (податковий номер, який ми всі тягаємо за собою на папірці)", - написав міністр.

Цей окремий документ буде внесено для того, щоб прискорити більшість процедур з виготовлення документів.

Цифровий ідентифікаційний код можна буде подати держорганам чи іншим відомствам, де його вимагатимуть через QR або пуш-повідомлення.

Уже зараз у мобільному застосунку "Дія" доступні кілька важливих документів:

Електронний паспорт

Електронне водійське посвідчення

Автоцивілка

Студентський квиток

Військовий квиток

Закордонний паспорт

Штрафи на авто

Однак не всі органи та організації приймають ці документи. Це, наприклад, стосується закордонного е-паспорта, з яким ще не можна подорожувати за кордон. Або внутрішнього паспорта, який приймають далеко не всі організації.

Читайте також: У DoZorro створили застосунок для аналізу документів тендерних пропозицій

Нагадаємо: застосунок "Дія" встановлено на телефонах понад 3 мільйонів українців. З них понад 2,6 мільйона використовують додаток, щоб побачити технічний паспорт або водійське посвідчення. У 307 тисяч осіб запрацювало страхування. Активних студентів - 151 тисяча, тобто кожен п'ятий студент у країні використовує застосунок.