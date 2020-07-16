Український портал "Дія" отримав міжнародну нагороду в галузі дизайну - Мінцифри

Український портал "Дія" отримав міжнародну нагороду в галузі дизайну від Red Dot Design Award.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України в Facebook.

"Портал "Дія" отримав нагороду від Red Dot Design Award. Портал державних послуг diia.gov.ua продуманий до деталей: кожен клік — зручний та зрозумілий. Дизайн розроблений українською агенцією Spiilka Design Büro, яка вже втретє отримала цю нагороду. Дизайн-система одразу спрямовує українців до потрібної послуги. Кожний сервіс спрощено для користувача: містить пояснення, підказки, відповіді на питання та посилання на законодавство", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на порталі можна отримати 33 послуги, серед них — найшвидша реєстрація ФОП у світі. Зараз на порталі відкрито 32 тисячі ФОП та 800 тисяч відвідувань порталу.

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Red Dot Design Award — міжнародна дизайнерська премія, яка щороку вручається у трьох категоріях дизайну: промисловому, комунікаційному та концептуальному. Нагороджує інститут Центру дизайну в Ессені (Німеччина). Роботи, відзначені нагородою, виставляються в Музеї дизайну Red Dot в Ессені, який є найбільшим у світі зібранням досягнень сучасного дизайну.

Дизайн цифрової держави розроблений за підтримки Міністерства цифрової трансформації, програмою EGAP, що фінансується Швейцарською агенцією з розвитку та співробітництва та реалізується Фондом Східна Європа та Innovabridge. Проєктом USAID "ВзаємоДія!" (SACCI) та проєктом EGOV4Ukraine, що є частиною програми U-LEAD з Європою.