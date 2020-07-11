Instagram блокує контент, спрямований на зміну сексуальної орієнтації

Сервіс Instagram, яким володіє Facebook, розширює свою політику щодо мови ненависті, включно із постами, що рекламують конверсійну терапію.

Про це повідомляє CNN.

Конверсійна терапія - сукупність методик, спрямованих на зміну сексуальної орієнтації людини з гомосексуальної на гетеросексуальну. Вона дискредитується як шкідлива з боку великих медичних асоціацій. Однак практика законна у більшості країн світу, включно зі США та Британією.

Рішення компанії щодо блокування виникло після звернень користувачів про видалення акаунта Core Issues Trust - британського промоутера конверсійної терапії.

"Ми не допускаємо нападів на людей на основі сексуальної орієнтації чи гендерної ідентичності та оновлюємо нашу політику щодо заборони просування послуг конверсійної терапії,” - заявила директор з питань публічної політики Instagram у Європі, Близькому Сході та Африці Тара Хопкінс.

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Вона додала, що Instagram завжди переглядає свою політику і буде продовжувати консультації з експертами, щоб змінювати підхід на краще.