"Швидше за равлика": Ілон Маск влаштує змагання зі швидкісного буріння тунелів

Компанія Ілона Маска влаштує змагання зі швидкісного буріння тунелів

Про це повідомляє businessinsider.

"Американський підприємець і винахідник Ілон Маск запрошує робітників та інженерів зі всього світу взяти участь в змаганні з буріння тунелів, яке відбудеться навесні 2021 року. Переможе та команда, якій вдасться побити швидкість равлика, що, за словами бізнесмена, зовсім непросто". – йдеться у повідомленні.

Команди повинні будуть пробурити тунель довжиною 30 м. Потім тунелем учасники змагання за допомогою дистанційного керування проведуть автомобіль Tesla. Таким чином буде перевірено якість тунелю та його придатність для машин.

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The Boring Company («Бурильна компанія» (англ.)), також відома як TBC) – компанія з будівництва тунелів, заснована Маском у грудні 2016 року.