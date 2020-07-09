Cupra представила свій перший електрокар
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Укрінформ
Дочірній бренд Seat – Cupra презентував свій перший електрокар із запасом ходу до 500 кілометрів без підзаряджання.
Про це повідомляє Forbes.
Як зазначається, хетчбек може проїхати до 500 км без підзаряджання завдяки літій-іонному акумулятору потужністю 77 кВт.
Автомобіль за 2,9 секунди розганяється до 50 км/год.
Електрокар буде вироблятися на заводі у німецькому Цвікау.
За словами гендиректора Cupra Вейна Гриффітса, модель el-Born має всі гени бренду.
Наступного року розпочнуться продажі електрокара в Європі.