Cupra представила свій перший електрокар

Дочірній бренд Seat – Cupra презентував свій перший електрокар із запасом ходу до 500 кілометрів без підзаряджання.

Про це повідомляє Forbes.

Як зазначається, хетчбек може проїхати до 500 км без підзаряджання завдяки літій-іонному акумулятору потужністю 77 кВт.

Автомобіль за 2,9 секунди розганяється до 50 км/год.

Електрокар буде вироблятися на заводі у німецькому Цвікау.

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За словами гендиректора Cupra Вейна Гриффітса, модель el-Born має всі гени бренду.

Наступного року розпочнуться продажі електрокара в Європі.