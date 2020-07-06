Ізраїль вивів на орбіту супутник-розвідник
Укрінформ
Ізраїль вивів на орбіту новий розвідувальний супутник Ofek-16.
Про це йдеться у заяві Міністерства оборони країни, повідомляє Times of Israel.
"Міноборони та (концерн – ред.) Israel Aerospace Industries успішно запустили у космос розвідувальний супутник Ofek-16", - йдеться у заяві.
Запуск відбувався о 4 годині 6 липня із бази у Пальмахімі.
Попередній супутник Ofek-11 був запущений ще 2011 року.
Ізраїль є однією з небагатьох країн світу, яка виводить на орбіту розвідувальні супутники з розширеними можливостями зібрання даних.
Як повідомлялося, 5 липня Китай успішно вивів на орбіту супутник для проведення досліджень космічного середовища та відповідних технологічних експериментів.
Фото: Міноборони Ізраїлю