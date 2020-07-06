У Китаї представили два мініелектрокари

Китайський автовиробник Baojun представив дві версії мініелектрокарів E300 та E300 Plus.

Про це повідомляє портал Carbuzz.

«Китайська компанія Baojun представив дві версії мініелектрокарів E300 та E300 Plus» , - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє портал, вартість електромобілів стартує від 9 170 та 9 880 доларів США відповідно.

Зазначається, що обидва автомобілі мають двигун із потужністю в 53 кінських сил та батарею у 31,9 кВт, яка дозволяє транспортним засобам проїхати до 304 км без підзарядки.

Максимальна швидкість у E300 та E300 Plus не перевищує 100 кілометрів за годину.

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Електромобілі доступні, зокрема, у білому, сірому, синьому, червоному кольорах.

Як повідомлялося, американський автовиробник Lordstown Motors представив свій перший електрокар Endurance.

Фото: Baojun