Rocket Lab не змогла вивести на орбіту 7 супутників через "технічні проблеми"

Ракета-носій Electron, яку 4 липня запустила американська приватна космічна компанія Rocket Lab, через технічні проблеми не змогла доставити 7 супутників на орбіту.

Про це повідомляє пресслужба Rocket Lab.

У компанії заявили, що технічні проблеми виникли через чотири хвилини після початку польоту, що призвело до втрати ракети.

Наразі Rocket Lab з'ясовує причини технічних збоїв.

До цього були 11 успішних орбітальних запусків ракет-носіїв Electron.

Генеральний директор Rocket Lab Пітер Бек вибачився перед клієнтами, супутники яких не вдалося вивести на орбіту.

«Не сумнівайтеся, ми з'ясуємо, у чому проблема, виправимо її та незабаром повернемося на майданчик», — написав Бек.

Як повідомляося, запуск двоступеневої ракети Electron з місією, що дістала назву Pics Or It Did not Happen, був здійснений 4 липня зі стартового майданчика компанії Rocket Lab на півострові Махія в Новій Зеландії.

Electron мала доправити на орбіту супутник CE-SAT-IB компанії Canon Electronics Inc, призначений для тестування технології отримання зображень Землі за допомогою ширококутних камер, п'ять апаратів SuperDove для дистанційного зондування землі з новими системами для забезпечення високої якості зображення, а також супутник Faraday- 1 6U британської компанії In-Space Missions.

фото/відео з сайту Rocket Lab