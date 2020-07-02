LG розробляє смартфон з екраном, який можна скрутити – ЗМІ

Компанія LG працює над проєктом «Project B», в рамках якого розробляється смартфон із екраном, який можна скрутити.

Про це повідомляє Gizmochina.

«LG пришвидшила роботу для запуску смартфона з екраном, який можна скрутити», - йдеться у повідомленні.

Проєкт має назву «Project B».

За даними південнокорейських ЗМІ, нині компанія працює над прототипом такого пристрою, а його представлення вже очікується на початку наступного року.

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Зазначається, що сам дисплей має бути виготовлений з гнучкого органічного світлодіоду, і, він буде розгортатися збоку смартфона.

Для реалізації цього завдання LG наразі співпрацює з китайською компанією BOE, яка спеціалізується у виготовленні таких дисплеїв.

Фото: LG