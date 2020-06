Назвали пів сотні небезпечних додатків для смартфонів на Android

Антивірус Avast виявив 47 додатків для смартфонів на Android, що розміщені на Google Play Store, які приховують дуже небезпечне рекламне програмне забезпечення.

Про це повідомляє Libero.

"Avast виявив 47 додатків, які потрібно негайно видалити зі смартфона, що працює на Android, оскільки вони приховують дуже небезпечне рекламне програмне забезпечення", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляють дослідники Avast, в інтернет-магазині Google все ще доступно 17 з цих додатків, які не були усунені, незважаючи на повідомлення про небезпеку. Небезпечні додатки приховують рекламне програмне забезпечення, яке належить до сімейства вірусів HiddenAds.

Їх єдиним завданням, є показ рекламних оголошень на екрані смартфона, роблячі його непридатним до використання.

До цих небезпечних додатків зокрема належать: Draw Color by Number, Skate Board – New, Find Hidden Differences, Shoot Master, Stacking Guys, Disc Go!, Spot Hidden Differences, Dancing Run – Color Ball Run, Find 5 Differences, Joy Woodworker, Throw Master, Throw into Space, Divide it – Cut & Slice Game, Tony Shoot – NEW, Assassin Legend, Flip King, Save Your Boy, Assassin Hunter 2020, Stealing Run, Fly Skater 2020.