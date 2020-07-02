Lamborghini представила люксову яхту з двигуном на чотири тисячі "коней"

Італійський автовиробник Automobili Lamborghini розробив спортивну яхту Tecnomar for Lamborghini 63 з двигуном, у якого потужність сумарно складає 4 тисячі кінських сил.

Про це повідомляє портал Carbuzz.

«Lamborghini збудувала люксову яхту з двигуном у 4 тис. кінських сил», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє портал, яхта Tecnomar for Lamborghini 63 була розроблена у співпраці з компанією The Italian Sea Group.

Модель яхти базується на основі автомобіля 2020 Lamborghini Sian FKP 37.

Зазначається, що Tecnomar for Lamborghini 63 має два двигуни типу Twin MAN V12 з потужністю в 2 тис. кінських сил кожен.

Максимальна швидкість судна, що повністю збудоване з вуглецевого волокна, становить 111 км за годину.

Загалом таких яхт виготовлять 63, а перші екземпляри будуть доступні на початку 2021 року.

Вартість Tecnomar for Lamborghini 63 поки невідома.

Фото: Lamborghini