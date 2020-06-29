На позитиві: в Японії створили соцмережу, що фільтрує коментарі

На позитиві: в Японії створили соцмережу, що фільтрує коментарі

Укрінформ
В Японії створили соціальну мережу Under World, де користувачі можуть отримувати тільки позитивні коментарі до будь-якого свого допису.

Про це повідомляє SoraNews24.

"В Японії створили нову соціальну мережу, котра не міститиме нічого, крім гарного настрою та позитивних відповідей на все, що ви там розміщуєте", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, ця платформа експериментальна й поки що буде працювати лише протягом кількох тижнів.

Після реєстрації в обліковому записі користувачі можуть розпочати розміщувати публікації. Всі відповіді на ці дописи будуть, як зазначається, «приємними».

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Як стверджують розробники, алгоритм мережі Under World буде фільтрувати та підбирати лише позитивні коментарі. Втім, попри загальний тон коментарів, вони можуть бути дуже різноманітними.

Метою запуску такої мережі є створення враження, що ви спілкуєтеся з великою кількістю реальних та дуже добрих людей.

«Усі коментарі тут позитивні! Це соціальна платформа, що емоційно підтримує користувачів , про яку всі мріяли", - йдеться у коментарі компанії Under World.

Ідея створення "позитивної" мережі виникла на тлі великого обсягу негативу у світі, особливо протягом цього року.

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