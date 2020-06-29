На позитиві: в Японії створили соцмережу, що фільтрує коментарі

В Японії створили соціальну мережу Under World, де користувачі можуть отримувати тільки позитивні коментарі до будь-якого свого допису.

Про це повідомляє SoraNews24.

"В Японії створили нову соціальну мережу, котра не міститиме нічого, крім гарного настрою та позитивних відповідей на все, що ви там розміщуєте", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, ця платформа експериментальна й поки що буде працювати лише протягом кількох тижнів.

Після реєстрації в обліковому записі користувачі можуть розпочати розміщувати публікації. Всі відповіді на ці дописи будуть, як зазначається, «приємними».

Як стверджують розробники, алгоритм мережі Under World буде фільтрувати та підбирати лише позитивні коментарі. Втім, попри загальний тон коментарів, вони можуть бути дуже різноманітними.

Метою запуску такої мережі є створення враження, що ви спілкуєтеся з великою кількістю реальних та дуже добрих людей.

«Усі коментарі тут позитивні! Це соціальна платформа, що емоційно підтримує користувачів , про яку всі мріяли", - йдеться у коментарі компанії Under World.

Ідея створення "позитивної" мережі виникла на тлі великого обсягу негативу у світі, особливо протягом цього року.