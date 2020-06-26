Facebook попереджатиме користувачів про інформацію з "бородою"

Соціальна мережа Facebook надсилатиме попередження користувачам, якщо вони схочуть поширити новину із застарілою інформацією.

Про це йдеться у блозі компанії.

"Перед тим, як людина прийме рішення з приводу поширення у Facebook, нагадування з’явиться на екрані користувача, коли він натисне на кнопку "поширити" новину, якій вже понад 90 днів", - заявили у Facebook.

У соцмережі додали, що компанія дозволить поширювати новини, які були написані понад три місяці тому, якщо вважатиме, що сама новина залишається релевантною по цей день.

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Зазначається, що впродовж останніх місяців до Facebook звернулися декілька представників ЗМІ й висловили побоювання, що нині у соцмережі поширюються застарілі новини з іншим контекстом, що, своєю чергою, може ввести в оману інших користувачів.

"Надаючи користувачам більше контексту, наша мета полягає в тому, щоб полегшити людям своєчасний, надійний і найцінніший для них зміст новин", - наголосили у компанії.