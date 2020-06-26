Facebook попереджатиме користувачів про інформацію з "бородою"
Про це йдеться у блозі компанії.
"Перед тим, як людина прийме рішення з приводу поширення у Facebook, нагадування з’явиться на екрані користувача, коли він натисне на кнопку "поширити" новину, якій вже понад 90 днів", - заявили у Facebook.
У соцмережі додали, що компанія дозволить поширювати новини, які були написані понад три місяці тому, якщо вважатиме, що сама новина залишається релевантною по цей день.
Зазначається, що впродовж останніх місяців до Facebook звернулися декілька представників ЗМІ й висловили побоювання, що нині у соцмережі поширюються застарілі новини з іншим контекстом, що, своєю чергою, може ввести в оману інших користувачів.
"Надаючи користувачам більше контексту, наша мета полягає в тому, щоб полегшити людям своєчасний, надійний і найцінніший для них зміст новин", - наголосили у компанії.