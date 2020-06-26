Google платитиме ЗМІ за якісні новини

Google платитиме ЗМІ за якісні новини

Укрінформ
Американська компанія Google платитиме засобам масової інформації за публікацію якісних новин.

Про це у блозі написав віцепрезидент компанії з управління продуктами Бред Бандер.

«Ми заявляємо, що цього року розпочнемо програму ліцензування, аби платити за високоякісні новини», - повідомив він.

За словами Бандера, ця програма допоможе видавництвам монетизувати свій контент.

Він також додав, що Google вже підписав угоди про співпрацю з видавництвами з Німеччини, Австралії й Бразилії.

Читайте також: Канада дасть $65 мільйонів на інформування населення про COVID-19

Так, у Німеччині компанія співпрацюватиме зі SPIEGEL Group, яка випускає найпопулярніший щотижневик в країні Der Spiegel.

Зазначається, що в рамках співпраці читачі зможуть безкоштовно переглядати новини, які раніше були доступні тільки для передплатників.

Читайте також: Витік даних з анонімного Тelegram-каналу: оголосили 25 підозр

Бендер наголосив, що такий крок дозволить ЗМІ розширити аудиторію.

Спочатку новий продукт співпраці буде запущений на сервісах Google News та Google Discover.

У компанії наразі продовжують перемовини з іншими видавництвами і планують незабаром підписати нові угоди.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-