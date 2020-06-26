Google платитиме ЗМІ за якісні новини

Американська компанія Google платитиме засобам масової інформації за публікацію якісних новин.

Про це у блозі написав віцепрезидент компанії з управління продуктами Бред Бандер.

«Ми заявляємо, що цього року розпочнемо програму ліцензування, аби платити за високоякісні новини», - повідомив він.

За словами Бандера, ця програма допоможе видавництвам монетизувати свій контент.

Він також додав, що Google вже підписав угоди про співпрацю з видавництвами з Німеччини, Австралії й Бразилії.

Так, у Німеччині компанія співпрацюватиме зі SPIEGEL Group, яка випускає найпопулярніший щотижневик в країні Der Spiegel.

Зазначається, що в рамках співпраці читачі зможуть безкоштовно переглядати новини, які раніше були доступні тільки для передплатників.

Бендер наголосив, що такий крок дозволить ЗМІ розширити аудиторію.

Спочатку новий продукт співпраці буде запущений на сервісах Google News та Google Discover.

У компанії наразі продовжують перемовини з іншими видавництвами і планують незабаром підписати нові угоди.