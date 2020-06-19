Телескоп Hubble сфотографував "космічного метелика"

Телескоп Hubble зробив знімок NGC 6302 - планетарної туманності Метелик, яка є одним з найскладніших небесних тіл у сузірʼї Скорпіона.

Про це повідомляє Hubblesite.

Як зазначається, знімок показує чіткі S-подібні візерунки всередині туманності. Таку форму ймовірно утворюють викиди газу з центральної зіркової системи на високій швидкості.

Дослідники підозрюють, що в середині туманності є або були дві зірки, що кружляють навколо одна одної, як пара фігуристів.

«Крила NGC 6302 - це ділянки газу, нагрітого до більш ніж 36 тисяч градусів за Фаренгейтом, які розриваються по космосу зі швидкістю понад 600 тис. миль на годину (965, 6 тис. км/год – ред.)», - йдеться у повідомленні.

Відкривачем цього об'єкта є Едвард Емерсон Барнард, який уперше спостерігав за ним 1880 року.

Як повідомляв Укрінформ, телескоп Hubble зробив знімок галактики PLCK G045.1+61.1, яку астрономи називають «галактикою зіркових вибухів".