Телескоп Hubble сфотографував "космічного метелика"
Про це повідомляє Hubblesite.
Як зазначається, знімок показує чіткі S-подібні візерунки всередині туманності. Таку форму ймовірно утворюють викиди газу з центральної зіркової системи на високій швидкості.
Дослідники підозрюють, що в середині туманності є або були дві зірки, що кружляють навколо одна одної, як пара фігуристів.
«Крила NGC 6302 - це ділянки газу, нагрітого до більш ніж 36 тисяч градусів за Фаренгейтом, які розриваються по космосу зі швидкістю понад 600 тис. миль на годину (965, 6 тис. км/год – ред.)», - йдеться у повідомленні.
Відкривачем цього об'єкта є Едвард Емерсон Барнард, який уперше спостерігав за ним 1880 року.
Як повідомляв Укрінформ, телескоп Hubble зробив знімок галактики PLCK G045.1+61.1, яку астрономи називають «галактикою зіркових вибухів".