ФРН запустила мобільний додаток, який попереджає про можливість зараження COVID-19

У Німеччині з 16 червня є доступним для скачування безкоштовний мобільний додаток проти коронавірусу, який має на меті попереджати користувачів про можливість інфікування.

Про це у вівторок на брифінгу поінформували журналістів міністри внутрішніх справ і охорони здоров’я, а також розробники, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Додаток може допомогти людям, які спілкувалися з інфікованими особами, дізнатися про це", - сказав міністр охорони здоров’я Єнс Шпан, але попередив при цьому, що новий додаток не може стати панацеєю у боротьбі проти коронавірусу і не замінює собою запобіжні заходи.

Міністр зазначив, що після послаблення обмежень щодо соціальних контактів, зростає кількість випадків "анонімної близькості" а відтак і ризик інфікування COVID-19.

Додаток, за словами розробників, протягом двох тижнів зберігатиме дані про переміщення підключених до нього абонентів та про контакти з іншими абонентами, якщо вони перебували не менше 15 хвилин на відстані 2 метри і менше. У разі, якщо хтось із абонентів протягом 2 тижнів внесе у додаток дані про виявлений в нього коронавірус, всі інші, хто перебував з ним на небезпечній відстані, отримають попередження і рекомендацію пройти тест на COVID-19.

Втім, система спрацює лише в тому випадку, якщо людина, у якої виявилося захворювання, сама повідомить про це систему і підтвердить таке повідомлення за допомогою QR-коду, розміщеного на бланку з результатами аналізу.

Міністр внутрішніх справ Горст Зеегофер запевнив, що система є абсолютно добровільною, анонімною і не прив’язана до імен, адрес чи номерів телефонів користувачів. І закликав людей не боятися.

Президент Інституту Роберта Коха Лотар Вілер нагадав, що переривання ланцюгів інфекції є ключовим у боротьбі з пандемією коронавірусу. На його думку, додаток може внести свій внесок у це та підтримати роботу органів охорони здоров'я у відстеженні таких ланцюгів.

Разом з тим експерти вважають, що додаток буде корисним у разі, якщо його встановлять щонайменше 15% населення. Поки що широкої підтримки нововведення не знайшло.

Офіційний додаток Corona-Warn-App розроблено Інститутом Роберта Коха, телекомунікаційним концерном Deutsche Telekom і концерном з виробництва програмного забезпечення SAP. Його розробка обійшлася уряду в 20 млн євро.

З початку епідемії та до 16 червня у ФРН, за офіційними даними, було зафіксовано 186 839 випадків захворювання, з них 378 за останню добу. Майже 173 тисячі вилікувалися. Померли 8 800 людей.

Як повідомляв Укрінформ, у квітні схожий мобільний додаток анонсували у Єврокомісії. Відповідно до повідомлення, передбачалося, що він має попереджати користувачів одразу після наближення інфікованого коронавірусом абонента на небезпечну відстань.

Станом на ранок 16 червня у світі загалом підтверджено понад 8,1 мільйона випадків коронавірусу, включаючи майже 440 тисяч летальних, а одужати від цього захворювання уже встигли більше, ніж 4,2 мільйона людей.

Фото: Інститут Коха