Компанія Sony презентувала PlayStation 5

Компанія Sony презентувала PlayStation 5

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Укрінформ
Японська компанія Sony презентувала ігрову консоль нового покоління PlayStation 5, а також цілу низку геймерського устаткування.

Про це повідомляє BBC.

"Sony ознайомила геймерів з дизайном нової консолі, а також з деякими іграми, в які вона дозволятиме грати", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, більша частина презентації була присвячена іграм, які будуть доступні на PS5 та надійдуть у продаж разом із виходом на ринок нової моделі ігрової приставки.

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Окрім самої консолі, що надійде в продаж у двох версіях (з дисководом та без), компанія показала нові геймпади, окрему станцію для їх підзарядки, навушники, пульт дистанційного управління PS5 та вебкамеру для синхронізації ігрових пристроїв.

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