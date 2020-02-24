Sony представила флагман із підтримкою 5G

Компанія Sony представила флагманський смартфон Xperia 1 II з підтримкою 5G.

Про це повідомляє Meduza.

"Пристрій на базі Android з процесором Qualcomm Snapdragon 865 5G і чіпом Snapdragon X55 5G випустять у чорному і фіолетовому кольорах", - йдеться у повідомленні.

Xperia 1 II оснащений потрійною камерою з оптикою Zeiss, у смартфона є функція серійної зйомки 20 кадрів в секунду.

Безперервне автофокусування з налаштуванням витримки виконується до 60 разів в секунду, стверджує Sony.

Смартфон буде доступний в Європі з кінця весни 2020 року.