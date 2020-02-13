Чотири камери і штучний інтелект: Xiaomi представила нові смартфони

Китайська компанія Xiaomi представила два нові смартфони Mi 10 та Mi 10 Pro, кожен з яких має по 4 камери.

Про це повідомляє портал GSM Arena.

"Xiaomi Mi 10 та Xiaomi Mi 10 Pro стали нарешті офіційними з чотирма камерами кожний та (процесором — ред.) Snapdragon 865", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє портал, Xiaomi Mi 10 Pro має AMOLED-екран. На задній частині пристрою знаходяться чотири камери з 108 Мп, 20 Мп, 12Мп та 10Мп.

При цьому у камері на 108 Мп встановлені кілька елементів штучного інтелекту для зйомки відеоматеріалу й кадрів.

У середині самого пристрою вбудована батарея з потужністю в 4 500 ампер за годину.

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Xiaomi Mi 10 Pro розроблений у трьох варіантах: 8 Гб оперативної пам'яті й 256 Гб внутрішньої пам'яті, 12Гб/256Гб та 12Гб/ 512Гб.

Смартфони будуть доступні в білому й синьому кольорах. Попередні замовлення можна буде зробити вже 18 лютого.

Водночас, за даними порталу, Xiaomi Mi 10 має також AMOLED-екран, але на задній частині пристрою знаходяться чотири камери з 108 Мп, 13 Мп, 2Мп та 2Мп.

У середині самого пристрою вбудована батарея з потужністю в 4 780 ампер за годину.

Xiaomi Mi 10 розроблений у трьох варіантах: 8 Гб оперативної пам'яті й 128 Гб внутрішньої пам'яті, 8Гб/256Гб та 12Гб/ 256Гб

Смартфони будуть доступні в чорному, зеленому й персиковому кольорах.