SpaceX назвала дату запуску нових супутників системи Starlink

SpaceX назвала дату запуску нових супутників системи Starlink

Укрінформ
Американська компанія SpaceX 13 червня планує вивести на орбіту 58 супутників системи Starlink.

Про це компанія повідомила у своєму Twitter.

«Орієнтовно в суботу, 13 червня, о 5:21 ми плануємо запустити 58 супутників Starlink і 3 апарати компанії Planet labs», - йдеться в повідомленні.

Раніше на початку місяця SpaceX успішно вивела на низьку навколоземну орбіту 60 мінісупутників, призначених для розгортання інтернет-покриття системи Starlink.

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У перспективі SpaceX планує розгорнути орбітальну групу з 12 000 космічних апаратів даного типу (а надалі - 30 000) для створення повномасштабної мережі.

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