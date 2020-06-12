SpaceX назвала дату запуску нових супутників системи Starlink

Про це компанія повідомила у своєму Twitter.

«Орієнтовно в суботу, 13 червня, о 5:21 ми плануємо запустити 58 супутників Starlink і 3 апарати компанії Planet labs», - йдеться в повідомленні.

Раніше на початку місяця SpaceX успішно вивела на низьку навколоземну орбіту 60 мінісупутників, призначених для розгортання інтернет-покриття системи Starlink.

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У перспективі SpaceX планує розгорнути орбітальну групу з 12 000 космічних апаратів даного типу (а надалі - 30 000) для створення повномасштабної мережі.