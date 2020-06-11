У роботі Instagram стався збій, який відчули й у Києві

У роботі соціальної мережі Instagram стався масштабний збій, який був відчутний і в столиці України.

Про це повідомляє Downdetector.

Зазначається, що проблеми в роботі соцмережі були зафіксовані із 03:20 до 04:50 за київським часом.

Близько 35% проблем були пов’язані з логіном. Ще 15% скарг стосувалися негараздів зі сторіз, а 48% - зі стрічкою.

Скарги надходили зі США, Великої Британії, Японії та інших країн.

В Україні найбільше проблем спостерігалося у користувачів соцмережі у Києві.

Як повідомлялося, 9 червня в роботі соціальної мережі Facebook стався масштабний збій, який відчули і жителі Києва, Житомира та Сум.