У роботі Instagram стався збій, який відчули й в Україні

У роботі соціальної мережі Instagram стався масштабний збій, який також був відчутний у Києві, Харкові й Дніпрі.

Про це повідомляє Downdetector.

Зазначається, що проблеми в роботі соцмережі були зафіксовані із 01:46 до 02:31 за київським часом.

Близько 19% проблем були пов’язані з логіном. Ще 16% скарг стосувалися негараздів зі сторіз, а 63% - зі стрічкою.

Скарги надходили зі США, Великої Британії, Іспанії та інших країн.

В Україні найбільше проблем спостерігалося у користувачів соцмережі у Києві, Харкові й Дніпрі.

Як повідомлялося, минулої п’ятниці в роботі соціальної мережі Facebook стався масштабний збій, який також відчули жителі Києва, Одеси й Донецька.