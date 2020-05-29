Масштабний збій роботі Facebook "зачепив" Україну

У роботі соціальної мережі Facebook стався масштабний збій, який також відчули жителі Києва, Одеси й Донецька.

Про це повідомляє Downdetector.

Збої у соціальній мережі тривали з 06:27 до 09:57 за Києвом.

Проблеми спостерігалися в США, Великій Британії, Австралії та низці інших країн.

В Україні на збій найбільше скаржилися жителі Києва, Одеси й Донецька.

Зокрема, 42% користувачів не могли увійти у свій акаунт у Facebook. Ще у 33% не оновлювалася стрічка новин, 24% заявляли про повний блекаут у соцмережі.

Як повідомлялося, вчора в роботі соціальної мережі Instagram стався масштабний збій, який також був відчутний у декількох українських містах.