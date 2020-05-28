У роботі Instagram стався масштабний збій, який відчули і в Україні
Укрінформ
У роботі соціальної мережі Instagram стався масштабний збій, який також був відчутний у декількох українських містах.
Про це повідомляє Downdetector.
Зазначається, що проблеми у роботі соцмережі були зафіксовані із 07:08 до 08:23 за київським часом.
Близько 21% проблем були пов’язані з логіном. Ще 31% скарг стосувалися негараздів зі сторіз, а 47% - зі стрічкою.
Скарги надходили зі США, Аргентини, Бразилії, Великої Британії, Австралії та інших країн.
В Україні найбільше проблем спостерігалося у користувачів соцмережі у Києві, Харкові й Мелітополі.
Як повідомлялося, вчора в роботі соціальної мережі Twitter стався масштабний збій.