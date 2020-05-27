У роботі Twitter стався глобальний збій

У роботі соціальної мережі Twitter стався масштабний збій.

Про це повідомляє Downdetector.

Про збої в роботі повідомляють користувачі із США, Великої Британії, Малайзії, Індонезії та інших країн.

Більшість проблем, за даними ресурсу, пов'язана з сайтом - 43%. Водночас 55% користувачів мали труднощі з Twitter на додатках в iPhone й iPad та на пристроях з операційною системою Android.

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Проблеми тривали з опівночі до 1:15 за київським часом.

Як повідомлялося, 21 травня в роботі популярного відеохостингу YouTube стався надпотужний збій, який також був відчутний в декількох українських містах, включаючи Київ, Львів й Одесу.