У роботі Twitter стався глобальний збій
Укрінформ
У роботі соціальної мережі Twitter стався масштабний збій.
Про це повідомляє Downdetector.
Про збої в роботі повідомляють користувачі із США, Великої Британії, Малайзії, Індонезії та інших країн.
Більшість проблем, за даними ресурсу, пов'язана з сайтом - 43%. Водночас 55% користувачів мали труднощі з Twitter на додатках в iPhone й iPad та на пристроях з операційною системою Android.
Проблеми тривали з опівночі до 1:15 за київським часом.
Як повідомлялося, 21 травня в роботі популярного відеохостингу YouTube стався надпотужний збій, який також був відчутний в декількох українських містах, включаючи Київ, Львів й Одесу.