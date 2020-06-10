Mercedes представив "вуглецевий" Maybach

Американський відділ німецького автовиробника Mercedes-Benz представив новий ексклюзивний автомобіль S 650 Maybach Night Edition.

Про це йдеться у пресрелізі компанії.

«Mercedes-Benz USA представив ексклюзивний новий S 650 Maybach Night Edition з унікальними чорними елементами вуглецевого волокна», - йдеться у пресрелізі.

Загалом буде виготовлено 15 екземплярів люксового седана, які будуть доступні тільки на ринку США.

Автомобіль має 6-літровий двигун потужністю 621 кінських сил. S 650 Maybach Night Edition може розігнатися до «сотні» за 4,6 секунди, а його максимальна швидкість не перевищує 250 км за годину. Зазначається, що у седані, зокрема, встановлена розумна камера, яка автоматично сканує дорогу й допомагає водієві об’їжджати ями.

Вартість S 650 Maybach Night Edition становить 242 950 доларів США.