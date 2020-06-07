За сонячні батареї на даху в Бельгії видаватимуть гранти до €1500

Уряд бельгійського регіону Фландрія вирішив стимулювати населення до ширшого використання сонячної енергетики для підвищення енергоефективності власних домівок.

Про це повідомляє VRT.

Як зазначається, кожному домогосподарству, яке поставить сонячні панелі на даху будинку, держава виплачуватиме до 1500 євро - залежно від площі батарей.

«Грант буде надаватися одноразовим платежем, щоб заохотити людей встановити нові сонячні батареї. При цьому не буде повернення до старої системи, за якою такі виплати здійснювалися лише в рамках компенсації за вироблену електроенергію протягом багатьох років. З цією метою уряд Фландрії виділив 32 мільйони євро для проєктів, що охоплять принаймні 21 тис. приватних домогосподарств», - ідеться у повідомленні.

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Уточнюється, що кошти видаватимуться лише за сонячні панелі на дахах раніше зведених будівель. Адже відповідно до сучасних нормативів, нові будівлі за визначенням мають бути забезпечені мінімально необхідним рівнем засобів для генерації енергії з відновлюваних джерел.