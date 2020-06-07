За сонячні батареї на даху в Бельгії видаватимуть гранти до €1500
Про це повідомляє VRT.
Як зазначається, кожному домогосподарству, яке поставить сонячні панелі на даху будинку, держава виплачуватиме до 1500 євро - залежно від площі батарей.
«Грант буде надаватися одноразовим платежем, щоб заохотити людей встановити нові сонячні батареї. При цьому не буде повернення до старої системи, за якою такі виплати здійснювалися лише в рамках компенсації за вироблену електроенергію протягом багатьох років. З цією метою уряд Фландрії виділив 32 мільйони євро для проєктів, що охоплять принаймні 21 тис. приватних домогосподарств», - ідеться у повідомленні.
Уточнюється, що кошти видаватимуться лише за сонячні панелі на дахах раніше зведених будівель. Адже відповідно до сучасних нормативів, нові будівлі за визначенням мають бути забезпечені мінімально необхідним рівнем засобів для генерації енергії з відновлюваних джерел.