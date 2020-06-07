Глобальний збій у роботі Telegram істотно зачепив Україну

Унаслідок масштабного збою в роботі Telegram найбільше постраждали користувачі України, Росії та Німеччини.

Про це повідомляє Downdetector.

Як зазначається, близько 23:00 за київським часом у роботі месенджера стався масштабний збій.

Судячи з карти, розміщеної ресурсом, найсильніше збій зачепив Україну, Росію, а також Німеччину, Нідерланди та Італію.

94% користувачів, які заявили про проблему, повідомили про неможливість підключитися до Telegram. 5% вказали на неможливість надіслати повідомлення.

Про причини збою поки що не повідомляється.